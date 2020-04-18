Салюта в день рождения королевы Елизаветы II не будет из-за пандемии

Королева Елизавета II не будет отмечать свой день рождения традиционным королевским салютом. Она не считает, что это будет уместно во время пандемии коронавируса, сообщил CNN источник в королевском дворце.

Напомним, что королева будет отмечать свой 94-й день рождения 21 апреля.

Немного ранее Букингемский дворец объявил о том, что традиционный парад, проводимый ежегодно в середине июня в ознаменование официального дня рождения королевы, не состоится.

Согласно королевскому источнику, в настоящее время не рассматривается никаких альтернативных сценариев проведения дня рождения Елизаветы II.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 18.04.20

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