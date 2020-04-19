Из-за коронавируса европейцам стало не до беженцев

Гуманитарная ассоциация SOS Méditerranée («СОС Средиземноморье»), на протяжении последних четырех лет спасавшая беженцев и мигрантов в Средиземном море, объявила, что приостанавливает все операции. Причина – эпидемия коронавируса, сообщает «Евроньюс».

Как говорят активисты, все страны Южной Европы полностью закрыли свои порты и наотрез отказываются принимать спасенных в Средиземном море, чтобы не усугублять санитарный кризис.

Обстановка в специальных центрах по приему беженцев и ранее была близкой к катастрофической: слишком большое число людей, отстутствие средств гигиены. Теперь к этому добавилась еще и эпидемия.

В случае заражения никакой возможности изолировать больных просто нет. Так, в апреле власти Греции закрыли на карантин весь миграционный центр в 40 километрах от Афин после того, как коронавирус был выявлен у одного из беженцев.

Как долго продлится такая ситуация, никто не знает. На этом фоне международная организация «Врачи без границ» призвала все страны Европы продолжать оказывать помощь беженцам. Однако, очевидно, что в нынешних условиях европейцам просто не до того, отмечает «Евроньюс».

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 18.04.20

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