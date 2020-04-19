В Испании карантин продлили до 9 мая

Премьер-министр Испании Педро Санчес в телеобращении к согражданам объявил о намерении продлить режим повышенной готовности до 9 мая. Эту меру теперь должен одобрить Конгресс депутатов, сообщает «Евроньюс».

Ограничение передвижения было введено на всей территории королевства 14 марта на фоне вспышки коронавирусной инфекции. Сейчас Испания занимает второе место в мире по числу зараженных, и третье – по количеству летальных исходов.

Рост числа заражений и гибели пациентов несколько замедлился в апреле, но остается на высоком уровне. В субботу Испания преодолела психологическую отметку: число жертв коронавируса превысило 20 тысяч человек. Из-за загруженности больниц власти приняли решение переоборудовать мадридский Выставочный центр IFEMA в госпиталь специально для пациентов с коронавирусом, сообщает «Евроньюс».

Мадрид, Елена Васильева

Мадрид. Другие новости 19.04.20

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