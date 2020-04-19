Пандемия во Франции имеет признаки замедления: число новых заражений падает

Во Франции четвертый день подряд число людей, госпитализированных с диагнозом Covid-19, падает. Смертность от болезни пока держится на довольно высоком уровне – 642 случая за последние сутки, в том числе 364 смерти – в больницах, сообщает bfmtv.com.

Кроме того, Минздрав Франции отчитался, что с момента пандемии из-за нового коронавируса во Франции умерло 19 323 человек. Согласно последним данным, среди этих жертв 7 481 человек находились в домах престарелых и в домах престарелых. Это объясняет, в том числе, последнюю статистику: 364 умерло в больницах, остальные – преимущественно в социальных учреждениях.

Всего в больницах Франции сейчас насчитывается 30 639 человек с инфекцией Covid-19 – это на 551 человека меньше, чем в пятницу. 5833 пациента в тяжелом состоянии в настоящее время находятся в реанимации.

«Снижение потребности в оборудовании и людских ресурсах для реанимации подтверждается, но мы все еще находимся на пике заболеваемости, намного превышающем обычную нагрузку на систему здравоохранения Франции», – сообщает Минздрав.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 19.04.20

Российские военные продезинфицировать ещё один дом престарелых в Италии. / В Испании карантин продлили до 9 мая. / Из-за коронавируса европейцам стало не до беженцев. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»