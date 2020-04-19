Макрона обвиняют в нежелании отмечать 75 лет победы во Второй мировой войне

Во Франции ширится дискуссия о том, надо ли проводить памятные мероприятия в честь завершения Второй мировой войны. 8 мая в стране всегда отмечается масштабно – парадом на Елисейских полях и памятными мероприятиями в округах, муниципалитетах.

Однако в этом году из-за пандемии коронавируса президент Макрон все публичные мероприятия отменил вплоть до середины лета. Это вызвало недовольство и непонимание со стороны представителей разных партий. Так, депутат-республиканец из Национального собрания Филипп Госслен направил Эммануэлю Макрону письмо, в котором обвинили его в нежелании «чтить мертвых», павших в борьбе с нацизмом, из-за кризиса в области здравоохранения. Депутат не понимает, почему 12 мая можно возобновить занятия в школах, а 8 мая, за три дня до этого, нельзя отметить 75-ю годовщину Победы.

«За несколько дней до начала нового учебного года (...), когда каждый уже может пойти в магазин и купить корм для кормления своих собак или кошек (...), Франция не может почтить память своих мертвецов ?! Это ошеломляет и немыслимо ", – написал Филипп Госслен в письме Макрону. – Память должна быть стерта с лица земли из-за вируса?».

Некоторые коллеги по парламенту поддержали обращение депутата, сообщает bfmt.com.

В минувшую пятницу министерство обороны Франции выступило с сообщением, что памятные мероприятия при большом скоплении людей 8 мая невозможны, потому что, цитата, «не может быть и речи о создании групп, состоящих в основном из ветеранов и знаменосцев» для участия в парадах и возложении венков из-за высокого риска заражения Covid-19. В связи с этим прорабатываются альтернативные варианты отметить 75-летие Победы на национальном уровне. 8 мая во Франции будет организована памятная церемония в особом формате, которая будет иметь национальный масштаб. Детали мероприятия пока неизвестны.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 19.04.20

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