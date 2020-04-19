Богатые европейки едут в Швецию, чтоб постричься и потусоваться

Швеция осталась почти единственным местом в Европе, где обеспеченные европейцы могут без проблем сделать причёску, сходить в ресторан или на вечеринку, посетить работающие магазины.

Большинство европейские стран борются с коронавирусом с помощью карантина, а это что означает закрытие парикмахерских, ресторанов и ночных клубов. Но для любителей роскоши и тщеславия остаётся Швеция, что привлекает сюда пассажиров бизнес-джетов из Европы, сообщает ресурс «Стокгольм сейчас».

К примеру у элитных парикмахеров Стокгольма уже появились клиенты, которые прилетают в Швецию чтобы сделать причёску и приятно провести вечер.

«Это женщины из Европы, которые прилетают сюда, потому что в их собственных странах всё закрыто. Они приезжают, чтобы сделать причёску и маникюр, поесть в ресторане, а затем вечером сходить в ночной клуб», – говорит одна из таких стокгольмских стилистов.

Популярность Швеции сильно возросла во времена эпидемии коронавируса. Но такое удовольствие дорого стоит, поэтому приезжают сюда в основном богатые женщины. Одна из таких путешественниц из Швейцарии заплатила за билет на самолет в Швецию 1800 евро.

«Она была очень счастлива, что смогла прийти сюда и покрасить волосы, и некоторые из её подруг сделали то же самое... Я начинаю понимать, почему шведская модель противостояния коронавирусу не работает в Европе. Мы здесь очень послушны властям и такого больше нигде нет», – рассказывает стокгольмский стилист.

Такие европейские путешественники за роскошью появились и в других шведских городах. Салоны красоты южного Мальмё наводнили клиенты из Дании. Их зарубежные клиенты жалуются на то, что «в Дании всё закрыто, поэтому мы должны ехать в Швецию, чтобы просто сделать причёску и сходить по магазинам».

В минувший четверг правительство Швеции объявило о продлении запрета на въезд в королевство ещё на 30 дней, до 15 мая. Но это не касается стран ЕС, Великобритании, Норвегии, Исландии, Лихтенштейна и Швейцарии.

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 19.04.20

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