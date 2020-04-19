В Греции мигранты закидали полицию камнями

В ночь воскресенье в переполненном лагере беженцев Виал на греческом острове Хиос вспыхнули беспорядки. Молодные беженцы бросались в полицию камнями, подожгли столовую и несколько палаток. Было так же повреждено несколько автомобилей. Мигранты обвинили власти в том, что они не заботились о 47-летней женщине, которая умерла от инфекции Covid-19.

Больница на острове опровергла сообщения о том, что женщина заразилась коронавирусом нового типа Sars-CoV-2. Греческая полиция вынуждена была использовать слезоточивый газ, чтобы взять ситуацию под контроль.

В переполненных лагерях на греческих островах Лесбос, Хиос, Самос, Кос и Лерос проживает около 39 000 человек, хотя вместимость лагерей иногда в 10 раз меньше. В лагерях ежедневно происходят стычки, и напряженность нарастает, сообщает немецкое агентство DPA.

Афины, Елена Васильева

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