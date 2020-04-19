В воде с улиц Парижа обнаружена коронавирусная инфекция

Минимальные следы Covid-19 были обнаружены в сети не питьевой воды города Парижа, используемой, в частности, для очистки улиц. Но никакого риска попадания инфекции в питьевую воду нет, заявляют в мэрии французской столицы.

Лаборатория муниципального управления Eau de Paris обнаружила «за последние 24 часа» присутствие коронавируса в 4 из 27 отобранных с улиц проб, что привело к тому, что ратуша немедленно приостановила использование этой сети. С питьевой водой все в порядке, заверяют в мэрии, сообщает bfmtv.com.

«Это минимальные следы, но, тем не менее, это следы, поэтому мы решили применить принцип предосторожности и уведомить о них минздрав», – объясняет Селия Блауэль, заместитель мэра Парижа, отвечающая за экологию.

В Париже сосуществуют две независимые сети доставки питьевой и непитьевой воды, унаследованные с конца 19-го века.

«Одна сеть снабжается так называемой сырой водой, взятой из Сены и канала Урк, и направляется по месту назначения без интенсивной обработки», – объясняет мэрияПарижа. Эта вода используется для полива определенных парков и садов, для очистки улиц и для пополнения озер и водопадов парков и лесов, а также для «определенных декоративных фонтанов в парках или садах, в настоящее время закрытых для публики», цитирует bfmtv.com мэрию французской столицы.

Питьевая вода, поступающая в Париж, проходит все степени очистки, и она полностью безопасна для людей.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 19.04.20

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