В Германии пандемия разоряет семейные пивоварни

Последствия коронавирусной пандемии приобретают исторический размах. В баварском городе Вернеке закрывается семейная пивоварня, просуществовавшая 400 лет. Хозяева потеряли надежду, что они смогут пережить карантинный период, сообщает «Евроньюс».

Вернекское пиво на протяжении своей истории пережило не одно моровое поветрие и войну. На грань выживания его поставили ценовые войны последнего десятилетия, а Covid-19 нанес окончательный удар.

По словам генерального секретаря Ассоциации немецких пивоваров Хольгера Айхеле, семейные пивоварни не могут рассчитывать на продажи через супермаркеты и зависят от продаж в ресторанах, барах и на пивных фестивалях. Многие пивоварни продают около 80-90% своего пива в ресторанах. Когда снова откроются рестораны и пивные сады, пока непонятно. Скорее всего, не раньше июля или августа. Такой простой многие не переживут.

Финансовая поддержка от федерального правительства в размере 15 тысяч евро не спасет семейные пивоварни от разорения. Их последняя надежда – на пивные фестивали, запланированные на лето и осень. Если их отменят, судьба Вернекского пива постигнет еще несколько старинных сортов баварского пива.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 20.04.20

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