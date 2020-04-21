Швеция прогнозирует появление коллективного иммунитета нации от Covid-19 в мае

Некоторые районы Швеции могут достичь так называемого коллективного иммунитета к SARS-CoV-2 в следующем месяце. Об этом, как сообщает The Daily Telegraph, рассказал главный шведский эпидемиолог Андерс Тегнелл.

«Мы уже видим много людей с имуунитетом в Стокгольме, и это влияет на распространение инфекции. Наши специальные математические модели предполагают достижение массового иммунитета там где-то в мае», – добавил он.

Пока смертность от коронавируса в Швеции остановить не удается, десятки случаев регистрируются каждый день.

Общая статистика смертности – около 150 смертей на миллион населения (более 14 700 инфицированных и более 1500 смертей от коронавируса – данные на понедельник) так же выглядит неблагоприятной со стороны критиков свободной модели карантина в Швеции.

В странах с более строгими мерами против пандемии коронавируса регистрируется меньше случаев смертей. Например, в Финляндии было 3783 инфицированных и 94 смертельных случая в понедельник утром (17 умерших с коронавирусом на миллион населения), в Норвегии 7103 инфицированных и 165 смертей (30 на миллион населения) и в В Дании 7384 человека дали положительный результат, 355 человек погибли (61 смерть на миллион населения).

В Швеции правительство по-прежнему считает, что его стратегия по созданию стадного иммунитета является правильной и окажет положительное влияние в будущем.

В настоящее время около 50 процентов шведов работают на удалёнке, количество общественного транспорта в Стокгольме сокращено вдвое. Но продолжают работать магазины, бары, рестораны, детские сады и так далее.

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 21.04.20

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