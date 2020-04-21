В пригороде Парижа произошли беспорядки

Девять человек были задержаны этой ночью в парижском пригороде Вильнев-ля-Гаренн после серии беспорядков, которые начались еще в минувшие выходные.

Поводом к этом послужила травма байкера, сообщается, что дверь полицейской машины была открыта намеренно, чтобы тот в нее врезался. Он вылетел из седла мотоцикла и сломал ногу, сообщает «Евроньюс».

Пролить свет на обстоятельства случившегося должно внутреннее расследование.

С самого начала действия карантинных мер правоохранители выражали опасения, что, как их называют во Франции, социально незащищенные районы могут стать ареной волнений. Там живут скученно и высок уровень безработицы.

Есть сообщения, что назначенные властями посредники вступили с протестующими в диалог. Но до того, как это случилось, протестующими были сожжены несколько муссонных баков, разъяты машины, окна.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 21.04.20

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