Испания не ослабит карантин до середины мая

Мадрид не ослабит меры по борьбе с распространением коронавируса по крайне мере до второй половины мая, а процесс смягчения карантина и выхода из него будет медленным и постепенным. Об этом объявил премьер-министр Испании Педро Санчес, выступая в Конгрессе депутатов – нижней палате парламента страны, сообщает «Евроньюс».

За последние сутки от COVID-19 в иберийском королевстве скончались 435 человек – на 5 больше, чем накануне. Число инфицированных – также за сутки – возросло на 4 200 и достигло 208 389.

Глава испанского правительства обратился к парламенту с просьбой о продлении чрезвычайного продолжения до 9 мая. Он также вновь высказался в поддержку плана по восстановлению экономики ЕС, предложив создать для этого фонд в 1,5 трлн евро.

Для выполнения этого плана, который уже окрестили «планом Маршалла» Испания предлагает создать фонд в полтора триллиона евро. С такой инициативой Санчес намерен выступить в четверг на саммите Евросоюза.

Мадрид, Елена Васильева

Мадрид. Другие новости 23.04.20

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