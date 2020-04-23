Французы изучили как коронавирус передается в популяции – выводы интересны

Институт Пастера провел беспрецедентное исследование по распространению Covid-19 и формированию коллективного иммунитета от него. Для этого исследователи обосновались в одной из первых горячих точек эпидемии во Франции – городе Крепи-ан-Валуа в департаменте Уаза, который очень сильно пострадал от распространения инфекции. Институт Пастера, проведя широкомасштабное эпидемиологическое исследование, указыаает на решающую роль социального дистанцирования в замедлении эпидемии.

Как пишет bfmv.com, учёные смогли изучить 661 человека – выборка была сделана с привязкой к местной средней школе. Это были ученики, преподаватели и члены их семей. Нулевым пациентом оказался один из учителей. Он умер 26 февраля, при этом человек не были ни в Италии, ни в Китае – основных очагах эпидемии в тот момент.

Согласно результатам исследования института Пастера, 26% изученной популяции были инфицированы SARS-CoV-2 и имеют антитела к вирусу. И это 41% от учеников и учителей средней школы. В данной выборке с возрастом до 37 лет смертность от коронавируса равно нолю, а уровень госпитализации составляет 5,3%. То есть представители молодой популяции или не болели вообще, или переболели легко.

Нарисовав кривую заболеваемости, исследователи пришли к выводу, что социальное дистанцирование сыграло большую роль с в замедлении вспышки: школьные каникулы помогли остановить распространение вируса. Кривая эпидемии начинается в начале февраля и достигает пика к 14-му февраля, а во время школьных каникул начинается спад.

Любопытно и рассмотрение инфицирования в пределах одной семьи. Так, для родителей риск заражения составляет 9%, если реьенок не заражен, и увеличивается до 17%, если заражен. Для братьев и сестер показатель варьируется от 3 до 21% и зависит от того, как тесно люди общаются между собой.

Исследователи из института Пастера считают, что Франция ещё очень далека и от популяционного иммунитета, и от завершения эпидемии. Поэтому следует очень осторожно выходить из карантина, чтобы не получить второй волны заражений.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 23.04.20

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