ВОЗ: до половины умерших от коронавируса в Европе были обитателями домов престарелых

По оценкам всемирной организации здравоохранения до половины людей, которые умерли от Covid-19 в Европе, были обитатели учреждений долгосрочного ухода.

«Это невообразимая человеческая трагедия», – заявил на пресс-конференции в четверг директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Клюге охарактеризовал картину заболеваемости Covid-19 в учреждениях длительного ухода как «очень обеспокаивающую» и добавил, что это глобальная проблема.

«Эта пандемия пролила свет на упущенные и недооцененные уголки нашего общества. По всему европейскому региону долгосрочное лечение и уход часто игнорироваль. Но так не должно быть», – сказал Клюге, назвав сотрудников домов престарелых незамеченными героями этой пандемии.

По словам Клюге, существует насущная необзодимость переосмыслить и скорректировать работу учреждений долгосрочного ухода после того, как закончится пандемия.

Женева, Елена Васильева

Женева. Другие новости 23.04.20

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