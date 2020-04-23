Дания подозревает США во второй попытке купить Гренландию

Меньше года прошло с тех пор, как Дональд Трамп предпринял неудачную попытку выкупить Гренландию. И вот, ожидается второй подход: на днях США объявят о новлм пакете поддержки для арктического острова. В Дании происходящим возмущены. «Это попытка подкупить население Гренландии», – говорит датский депутат Карстен Хонге.

Напомним, в августе 2019 года газета «Вашингтон пост» обнародовала планы США по покупке Гренландии у Дании. Впоследствии эта информация была подтверждена Белым домом и привела к небольшому дипломатическому кризису между странами.

«Гренландия не продается», – заявил премьер-министр Дании Метте Фредериксен, после чего президент США отменил запланированный государственный визит.

И вот, дипконсульстао США сообщает, что откроет международный офис развития в Гренландии. Он будет располагаться в столице страны Нууке и получит финансирование на сумму не менее 12 миллионов долларов.

«Они пересекли границу, – говорит Карстен Хонге, депутат от Социалистической народной партии и председатель Гренландии и Фарерских островов в Фолкетинге, сообщает Reuters.

«Удивительно то, что близкий союзник пытается таким образом создать разрыв между Гренландией и Данией», – продолжает он.

Сорен Эсперсен, член парламента от Датской народной партии и член комитета по иностранным делам парламента, также отвечает на эту информацию и описывает поддержку как «оскорбление» как Гренландии, так и Дании.

Гренландия имеет большое стратегическое значение для вооруженных сил США, в том числе как база для размещения системы предупреждения о баллистических вооружениях. Reuters пишет, что приобретение островом США также уравновесит военные и коммерческие вооружения России и Китая в Арктике.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 23.04.20

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