Французы после карантина массово пойдут в парикмахерские

Французы после выхода из карантина очень хотят попасть к парикмахеру. Как сообщает bfmtv.com, опрос, проведенный среди запертых почти два месяца людей, показал, что 59 процентов французов хотят пойти в парикмахерскую спустя неделю после завершения карантина. Причем, больше стремятся постричься мужчины – 68 процентов, а женщины – только 50 процентов. Сначала все хотят постричься – 79 процентов, а потом покрасить корни волос – 36 процентов.

Французы верны своему парикмахеру: 72% опрошенных вернутся к мастеру, которому они обычно доверяют. Еще 22% предпочтут сменить мастера, чтобы не ходит и не ездить далеко от дома.

Парикмахерские готовятся к наплыву клиентов: мастера будут носить маски и перчатки.

Напомним, что национальный карантин заканчивается во Франции после 11 мая.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 24.04.20

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