Люди в карантине стали читать больше книг

Люди, запертые в карантине, стали больше читать. При этом, многие ищут книги-антиутопии или книги, рассказывающие об эпидемиях. Об этом говорится в британском опросе по случаю Библионочи, сообщает BBC. По совокупности, до трети людей сейчас читают больше, чем до карантина.

Всего в опросе приняло участие более 2100 британцев. Большинство из респондентов призналось, что они читают, главным образом, потому что у них стало больше времени, а также потому, что больше не знают, чем себя занять.

The Times добавляет, что продажи классической литературы выросли на шесть процентов, а некоторые конкретные издания пользуются чрезвычайным спросом. Например, «Дневник чумного года» Даниэля Дефо, где описывается вспышка чумы в Лондоне в 1722 году – продажи этой книги выросли в Британии на 750 процентов.

«Декамерон» Боккаччо – повествование разворачивается во время эпидемии чумы во Флоренции в 14 веке – спрос вырос в три раза. Научно-популярная книга американского биолога «Смертельный шторм: эпоха новых пандемий» Натана Вулфа продается сейчас на 1400 процентов чаще, чем до пандемии коронавируса. Большой интерес у читателя вызывает и роман Альбера Камю «Чума».

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 24.04.20

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