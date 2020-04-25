Экономисты призывают открыть границы внутри ЕС

На этой неделе британский еженедельник Economist решительно осудил закрытие границ между европейскими государствами в рамках превентивных мер против Сovid-19. По словам эксперта издания – экономиста Кристофера Дая из Оксфорда – пограничный контроль и запреты на поездки противоречат духу европейской интеграции, эти меры вредны и наносят ущерб экономике ЕС.

«С эпидемиологической точки зрения пограничный контроль только отвлекает и потенциально вреден», – уверен Кристофер Дай.

Согласно исследованию, проведенному в 2014 году, ограничения на поездки во время эпидемий гриппа сократили рост числа инфицированных менее, чем на три процента. Во время эпидемии Эболы в Западной Африке пограничный контроль и вовсе оказал негативное влияние на развитие ситуации.

Экономист признает, что аргумент для введения пограничных мер мог бы заставить население серьезно воспринимать угрозу, но такой аргумент должен быть опровергнут стоимостью таких мер, например, в форме финансовой несостоятельности авиакомпаний.

По словам Дирка Брокмана из университета Гумбольдта в Берлине, последствия закрытия границ минимальны, особенно когда применяются ограничения личных контактов. «Новый коронавирус будет побежден внутри границы, а не на границе», – пишет The Economist.

Еженедельник также напоминает, что одна из самых строгих мер пограничного контроля была введена Польшей, что имело неблагоприятные последствия в виде многочасовых простоев транспорта на границе. Нечто подобное произошло и в Чешской республике, колонны машин из Германии достигли десятков километров.

Эксперты журнала сходятся во мнении, что все границы надо отменять и границы всех 26 стран-партнеров ЕС должны открыться, а исключительные меры должны применяться только в исключительных ситуациях.

Прага, Елена Васильева

Прага. Другие новости 25.04.20

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