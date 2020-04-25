Не прожив первую, Германия уже готовится ко второй волне коронавируса

Германия уже начала подготовку к возможной второй волне пандемии коронавируса. Страна закупает аппараты искусственной вентиляции лёгких и увеличивает количество коек в отделениях интенсивной терапии. Кроме того, армия превращает одну из выставочных площадок Берлина в больницу. Все это происходит на фоне того, что карантинные меры, принятые во время первой волны пандемии, все еще действуют в стране, пишет Daily Mail.

Ученые с самого начала предупреждали, что пандемия коронавируса может распространиться по всему миру в несколько волн, но неясно, когда, с какой интенсивностью и произойдет ли это вообще. Пока слишком мало данных для того, чтобы сделать точный прогноз дальнейшего поведения вируса в популяции.

Например, немецкий вирусолог Кристиан Дростен из берлинской больницы Шарите предупредил, что коронавирус может вернуться и нанести удар с совершенно другой силой. «Вторая волна может быть опасной в том смысле, что она может ударить куда угодно и везде одновременно», – говорит Дростен.

Тот факт, что Германия готовится ко второй волне, не означает, что первая уже закончена. Хотя рост новых подтвержденных случаев в ФРГ замедляется. В целом, новый коронавирус в Германии был выявлен у 150 000 пациентов.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 25.04.20

Экономисты призывают открыть границы внутри ЕС. / Сточные воды могут помочь предсказать пандемию или эпидемию коронавируса. / США поставили новый рекорд смертности от коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»