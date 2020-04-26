У чехов на карантине обострились психологические проблемы

У некоторых жителей Чехии, запертых на карантин, начались психологические проблемы. Они сродни тем, что наблюдаются у человека, запертого в одиночную камеру. Как сообщает портал novinky.cz, количество обращений за психологической помощью с начала карантина растет. Около сорока процентов случаев, когда люди обращаются к психотерапевтам, связаны с отношениями, чуть меньше – с проблемами, связанными с пандемией, работой или учебой. На третьем месте люди с проблемами, связанными с сидением взаперти.

Эти люди звонят на горячую линию и сообщают, что чувствуют полную потерю ритма жизни, испытывают трудности с новой организацией дня, теряют чувство времени, не знают, как долго длится карантин и что будет в будущем. Такие люди признаются, что перестают за собой следить – не бреются, не моются, не расчесываются.

Чешские психологи констатируют – карантин только усугубляет психологические проблемы, которые у людей были раньше, а там, у кого их не было – дарит новые.

Прага, Елена Васильева

Прага. Другие новости 26.04.20

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