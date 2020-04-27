Премьер Великобритании вылечил коронавирус и выходит на работу

Сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернется на работу. Его курс лечения от коронавируса нового типа и реабилитация подошли к концу.

Доминик Рааб, министр иностранных дел и первый госсекретарь Великобритании, выполнявший обязанности Джонсона на время больничного, соответственно, сложит свои полномочия. Офис премьера подтверждает – Борис Джонсон чувствует себя нормально и, цитируем, рвется в бой.

Напомним, Джонсон получил положительный тест на Covid-19 в марте, две части недели лечился на самоизоляции дома, но потом всё-таки был вынужден обратиться в больницу, где провел несколько дней в реанимации. В католическую Пасху его выписали и ещё две недели премьер провел на больничном и реабилитации в резиденции в пригороде, сообщает «Новый День».

Лондон, Елена Васильева

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