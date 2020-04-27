Чехам открыли границы, но ехать им некуда

С сегодняшнего дня чехам разрешено покидать страну и путешествовать в любое место, которое они пожелают. Впрочем, как отметил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, ехать чехам особо некуда: «Куда вы пойдете? Самолеты не летают, поезда не ходят и большинство других стран никого к себе не пускают».

Кроме того, любой, приезжающий из-за границы, должен представить свидетельство о том, что у него отрицательный анализ на Covid-19 или провести 14 дней на карантине, сообщает ВВС.

Отметим так же, что 27 апреля в Чехии открылись крупные торговые центры, спортивные залы, библиотеки, зоопарки – но только сектора, расположенные на открытом воздухе.

При этом, победить коронавирус в стране пока не удается. Сейчас идёт борьба с крупной вспышкой в Марианске Лазне, там больницы полны больными Covid-19.

Прага, Елена Васильева

Прага. Другие новости 27.04.20

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