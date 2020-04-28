В Испании снова выросла суточная смертность от Covid-19

В Испании за минувшие сутки от Covid-19 скончался 331 человек, что на 43 больше чем накануне. С начала эпидемии общее количество смертей составило 23500. Инфицированы свыше 209 тысяч. Вместе с тем, по данным минздрава, более ста тысяч пациентов вылечились от заболевания, вызванного новым коронавирусом, сообщает «Евроньюс».

«К сожалению, после того как в течение нескольких дней умерших было менее 300 человек, за последние двадцать четыре часа у нас скончался 331 пациент. Это очень печально. Но новых случаев заражения коронавирусом нового типа становится все меньше. И это дает надежду», – рассказал представитель испанского Минздрава Фернандо Симон.

Первый случай коронавируса в Испании был выявлен 31 января. С середины марта в королевстве действует спецрежим – все граждане сидят по домам. Только с начала этой недели испанцам разрешили выходить на прогулку с детьми до 12 лет – но не более, чем на час в день. Жесткие меры ограничения пока действуют в стране до середины мая.

Мадрид, Елена Васильева

Мадрид. Другие новости 27.04.20

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