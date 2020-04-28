Австрия и Германия медленно снимают карантин

Европа продалось медленный выход из карантина по Covid-19. К примеру, власти Австрии, где стабилизируется эпидемиологическая ситуация, ослабляют ограничительные меры. С первого мая жители альпийской республики смогут свободно выходить на улицу, но должны будут соблюдать дистанцию в один метр. Можно будет собираться и группами не более 10 человек. Откроются крупные торговые центры и парикмахерские. С середины мая – рестораны. Это очередной шаг по снятию карантина. Две недели назад в стране начали работать небольшие магазины, пишет «Евроньюс».

Напомним, что в Австрии Covid-19 заболели 15 274 человека, 549 – умерли.

«Этот ключевой для нас момент (а речь идет о возобновлении производства и коммерческой деятельности) полностью соответствует нашим ожиданиям. Но этот процесс не должен обернуться негативными последствиями в связи с Пасхальными каникулами и открытием магазинов», – пояснил глава Минздрава страны Рудольф Аншобер.

В соседней Германии, которая так же успешно справляется с эпидемией коронавируса, постепенно открывается производство. После почти шести недель простоя возобновил работу центральный завод автоконцерна Volkswagen, расположенный в Вольфсбурге. Начинают работать школы.

«Конечно, все мы хотим снова вернуться к нормальной жизни. И мы слышали об этих намерениях последние дни. Но на фоне смягчения ограничительных мер, мы должны постараться закрепить наши совместные достижения. Давайте по возможности оставаться дома, ограничивать социальные контакты и соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра друг от друга», – рассказал глава института Роберта Коха Лотар Вилер.

Жителей Германии обязали носить маски в общественных местах и на транспорте. В некоторых землях нарушителям грозит крупный штраф – в размере до нескольких тысяч евро. С начала эпидемии в стране коронавирусом заразились более 156 тысяч человек. Скончались от последствий вируса порядка 6000. В настоящее время прирост числа выздоровевших за сутки более чем вдвое превышает увеличение количества инфицированных, отмечает «Евроньюс».

Вена, Елена Васильева

Вена. Другие новости 28.04.20

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