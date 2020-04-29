Европейцы восстают против коронавирусных карантинных мер

В Италии 75 тысяч ресторанов, баров и клубов присоединились к акции протеста против планируемых ограничительных мер. Они также хотят возобновить деятельность уже до 1 июня, а в ином случае опасаются банкротства, сообщает «Евроньюс».

Официальный представитель ассоциации ресторанов Тосканы Паскуале Наккари говорит: «Здоровье без денег – это наполовину болезнь. Сегодня мы включаем свет, чтобы все могли видеть, что наши сотрудники до сих пор не получили средства из фонда помощи. Мы призываем власти оказать нам содействие в оплате аренды и счетов. Мы не знаем, что будет дальше».

Неспокойно и в других европейских странах. К примеру, у здания парламента Словении в Любляне на мирную антиправительственную акцию протеста собрались 400 человек. Манифестации прошли и в других словенских городах. Демонстранты соблюдали дистанцию, но высказывали сильное недовольство принятыми правительством ограничительными мерами, которые сильно бьют по бизнесу и достатку граждан. Многие высказывают опасения, что скоро настанет голод.

«Я думаю, что это бесчеловечные и антиконституционные меры! И с каждым днем становится все очевиднее, что кризис служит всего лишь предлогом, чтобы одобрить антигуманные, противоестественные законы», – говорит жительница Любляны.

В Сербии оппозиция призывает проводить ежедневные антиправительственные демонстрации. В воскресенье тысячи жителей страны стучали ложками по кастрюлям и свистели в знак протеста против запретов, связанных с карантином по поводу коронавируса. Так, во время майских праздников комендантский час будет действовать в течении 83 часов.

Рим, Елена Васильева

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