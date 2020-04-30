Великобритания сообщила о приросте смертности от Covid-19 сразу на 4000 человек

В Соединенном Королевстве от коронавируса умерло более 26 000 человек. Теперь это второй по печальной статистике показатель в Европе. Резкий прирост – на 4 тысячи случаев – связан с тем, что в статистику летальности были включены случаи смерти в домах престарелых и личном жилье. До этого Британия отчитывалась только о статистике смертности в больницах.

Таким образом, общее число людей, которые скончались стране от коронавируса нового типа, в Великобритании выросло до 26097 человек.

С дополненным цифрами летальности Великобритания обогнала Испанию, которая сообщила о 24275 жертвах пандемии, по данным, опубликованным в среду. Тем не менее, в южноевропейской стране население меньше, поэтому на душу населения показатель смертности все же больше, чем в Британии.

На первом месте по смертности в Европе стоит Италия с 27 тысячами погибших. Безусловным лидером по этому показателю в мире является США с почти 50 тысячами умерших больных.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 30.04.20

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