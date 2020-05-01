ВОЗ настаивает: маски от Covid-19 не помогают, а иногда даже и вредят людям

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжает рекомендовать не носить защитные маски обычным людям. Они нужны только работникам медицинской сферы, говорят в ВОЗ.

По мнению координатора организации Дорит Ницан, обычным людям с помощью маски от коронавируса не защититься. «Если масок достаточно, люди, конечно, могут их носить. В то же время общественность должна осознавать, что маска не является единственной защитой, необходимо соблюдать весь комплекс защитных мер, принятых властями, в том числе социальную дистанцию», – подчеркнула она. И добавила: маски не помогают так, как в ВОЗ себе представляли. Но в чем конкретно ошиблись в ВОЗ, спикер не уточнила.

В начале апреля ВОЗ уже выступала против ношения масок, в том числе профессиональных респираторов, со стороны населения, настаивая на том, что эти средства защиты должны остаться для систем здравоохранения. Кроме того, в организации считают, что маска даёт человеку ложное ощущение безопасности, и он начинает пренебрегать другими защитными мерами.

Женева, Елена Васильева

Женева. Другие новости 30.04.20

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