Шведы прорабатывают нормы отпуска продуктов в магазинах на случай дефицита

Правительство Швеции готовится к возможности введения ограничений на приобретение продуктов питания в магазинах. Ведётся диалог с основными торговыми сетями Швеции Ica, Coop, Hemköp и Willys, чтобы вынудить их, в случае необходимости, следовать ограничениям. «Мы хотим иметь юридическую возможность устанавливать, чтобы каждому гражданину, например, было разрешено покупать не более двух литров молока в неделю», – заявил госсекретарь Пер Калленберг.

Как сообщает издание «Стокгольм сейчас», обеспечение продовольствием Швеции во время пандемии оказалось под угрозой. Пер Калленберг отмечает, что Швеция очень зависит от импорта продуктов питания. И она оказывается очень уязвима, если производство в Европе падает. Географически Швеция и Финляндия последние в цепи поставок, говорит он.

Страна не может себе позволить держать запасы продуктов для обеспечения населения в течение нескольких недель. Поэтому правительство поддерживает тесный диалог с торговыми сетями Ica, Coop, Hemköp и Willys.

«Нормирование продуктов уже обсуждалось. Но пока в этом не было необходимости. У нас даже нет правовой системы для введения такой меры, если это потребуется», – говорит Пер Калленберг.

словам Калленберга, если правительство решит, что нормирование необходимо, первым делом следует спросить у поставщиков продуктов, смогут ли они обеспечить распределение товаров по всему королевству.

Такие компании, как Ica и Coop, стали социально значимыми в период пандемии. «У нас должна быть налажена сеть первичного производства, транспортировки и распределения, если мы хотим управлять поставками продуктов питания по всей Швеции», – говорит министр сельского хозяйства Дженни Нильссон.

По подсчётам Министерства промышленности, фрукты и овощи – единственные продукты, которые могут закончиться в королевстве. Это связано с невозможностью заставить шведов устраиваться на низкооплачиваемую сельскохозяйственную работу.

«Нам нужно найти возможности, чтобы безработные в Швеции шли работать в сельское хозяйство. Мы требуем, чтобы был снижен срок оплаты пособия по безработице до трёх месяцев. Но достаточно ли этого, чтобы больше людей начали заниматься сельским хозяйством? Мы сейчас смотрим именно в этом направлении», – говорит Дженни Нильссон, которого цитирует «Стокгольм сейчас».

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 01.05.20

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