Франция будет жить в режиме ЧС до 24 июля

Правительство Франции продлило чрезвычайное положение по поводу коронавируса на два месяца. Комплекс мер по борьбе с заболеваемостью чиновники готовятся внести в будущей вторник в парламент страны, заявил сегодня на пресс-конференции министр здравоохранения Оливье Веран.

Таким образом, ЧС в связи с коронавирусом продлится до 24 июля 2020 года. Снятие особого режима жизни раньше, по мнению Верана, нивелирует «значительные усилия, предпринятые французским народом» во время многодневного карантина.

«Если бы мы сократили в одночасье, то есть 11 мая, те усилия, которые мы приложили ... мы можем поспорить, что все эти усилия, предпринятые французами, были бы напрасными», – считает Веран.

После 11 мая в стране будет действовать режим ограничения поездок за границу. Для людей, въезжающих во Францию ​​из-за рубежа, Корсики и других территорий будет действовать двухнедельный карантин.

«Задача правительства не состоит в том, чтобы помешать французскому народу путешествовать – задача правительства состоит в том, чтобы предотвратить распространение вируса», – отметил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

Кастанер добавил, что в предложенных мерах не будет никаких ограничений в передвижении между французскими округами.

Париж, Елена Васильева

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