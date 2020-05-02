На скоростной поезд Eurostar теперь без маски будет не попасть

На скоростные поезда Eurostar, которые курсируют из южной Англии в Европу по подводному туннелю, теперь нельзя есть без маски.

Если маски нет подойдёт любой предмет, эффективно прикрывающий рот и нос пассажира – респиратор, шарф, платок и т.д.

Новое требование вступит в действие с понедельника, 4 мая 2020 года, говорится в пресс-релизе Eurostar.

Пассажирам без масок будет отказано в поездках.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 02.05.20

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