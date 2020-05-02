Борис Джонсон назвал новорожденного сына в честь врачей, которые вылечили его от Covid-19

Борис Джонсон решил назвать своего последнего ребенка в честь врачей, которые вылечили его от Сovid-19. Напомним, в минувшую среду в премьера Великобритании родился сын и назвать его было решено Уилфред Лори Николас Джонсон.

«Уилфред – это в честь дедушки Бориса, Лори – в честь моего деда, Николас – в честь доктора Ника Прайса и доктора Ника Харта – два воача, которые спасли жизнь Бориса в прошлом месяце», – пояснила возлюбленная Джонсона, 32-летеяя британка Кэрри Симондс в Instagram.

Ребенок родился в среду утром, через два дня после возвращения к работе с больничного 55-летнего Бориса Джонсона. Положительный тест на Сovid-19, он получил в середине марта, две недели лечился дома на изоляции, но в начале апреля премьер Британии всё-таки обратился в больницу за помощью и несколько дней провел в реанимации.

Мальчик – первый ребенок Кэрри Симонс, невесты Джонсона. О том, что она в положении, было объявлено в конце февраля этого года. Новая избранница Джонсона участвовала в кампании по переизбранию Бориса Джонсона на пост мэра Лондона, потом стала главой по связям с общественностью Консервативной партии. Сейчас на работает в экологической организации.

Бориса Джонсона уже есть четверо детей от второй жены, с которой он развелся. Новорожденный стал его пятым ребенком.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 02.05.20

На скоростной поезд Eurostar теперь без маски будет не попасть. / Франция будет жить в режиме ЧС до 24 июля. / Шведы прорабатывают нормы отпуска продуктов в магазинах на случай дефицита. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»