В Великобритании от Covid-19 умерло почти 29 тысяч человек

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил сегодня, что от нового коронавируса в Великобритании умерло не менее 28 734 человек.
Это на 288 больше, чем днем ранее, что является самым низким ежедневным увеличением числа погибших с конца марта, сообщает CNN.
Хэнкок предупредил, что цифры, как правило, ниже после выходных из-за отставания в отчетности, и добавил, что ожидается их рост.
Общее количество тестов, выполненных в Великобритании на сегодняшний день, составляет 1 291 000. Ежедневная мощность тестирования в Великобритании составляет 108 тысяч.
Общее количество подтвержденных случаев Covid-19 в Великобритании составляет 190 584, то есть на 3985 человек больше, чем днем ранее, сообщает СNN. В больницах на лечении от коронавируса находится более 13 тысяч человек.
Лондон, Елена Васильева
Лондон. Другие новости 04.05.20
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