ЕС выделяет миллиард евро на вакцину и поиск лечения от Covid-19

Европейский союз выделит один миллиард евро на решение вопроса по вакцине и лечению Covid-19. Такое решение было принято на сегодняшней международной конференции по коронавирусу.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на виртуальной конференции Coronavirus Global Response, что первоначальная цель состоит в том, чтобы привлечь 7,5 млрд евро для ускорения немедленной работы по решению всех острых вопросов, но денег потребуется больше. Она описала происходящее как начало глобального «марафона денежных взносов».

«Реальность такова, что нам придется жить с вирусом до тех пор, пока мы не разработаем вакцину, и именно поэтому мы должны объединить усилия и объединить наши деньги и наш разум, чтобы начать работу над вакцинами, диагностикой и лечением от коронавируса», – сообщила участникам Урсула фон дер Ляйен.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 04.05.20

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