В Германии пройдет спецсовещание о работе школ, баров и ресторанов

Завтра, 6 мая, канцлер Ангела Меркель встретится с премьер-министрами немецких земель, чтобы обсудить, как страна планирует вернуться к нормальной жизни после коронавируса.

Немецкий центр по борьбе с заболеваниям в понедельник зафиксировал самый низкий в Германии рост смертности за 24 часа с 25 марта.

Министры планируют обсудить, когда школы и детские сады смогут возобновить занятия, а так же когда рестораны, пабы и кафе могут снова начать работать.

По словам пресс-секретаря Меркель Штеффена Зайберта, участники совещания обсудят, когда страна сможет вернуть в расписание спортивные соревнования.

Напомним, что с воскресенья в Германии вновь открылись церкви. Так же заработали и парикмахерские.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 04.05.20

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