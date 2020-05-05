Антималярийное лекарство не профилактирует коронавирус

Антималярийный прекпарат не профилактирует коронавирус. Согласно научному исследованию, опубликованному в журнале The British Medical Journal, пациенты, получавшие в течение нескольких лет гидроксихлорохин, не избавлены от тяжелых форм коронавируса. Поэтому прием гидроксихлорохина в профилактических целях против Сovid-19 совершенно бесполезен.

Как сообщает bfmcv.com, в исследовании приняли участие 17 человек, средний возраст которых составил 53 года, страдающих волчанкой – хроническим аутоиммунным заболеванием. В течение нескольких лет их лечили гидроксихлорохином, который исторически использовался для лечения и профилактики малярии.

Эти пациенты являются частью группы риска по коронавирусу. Среди 17 человек в этом исследовании у некоторых были так же отягощающие коронавирус факторы: 10 пациентов страдали ожирением, 8 – имели заболевание почек и 6 – гипертонию.

Все они заразились Covid-19. Из них 14 были госпитализированы, у 13 была тяжелая пневмония и двое умерли. Столкнувшись с этими выводами, авторы исследования, таким образом, пришли к выводу, что гидроксихлорохин, хотя и назначался этим пациентам в течение длительного времени, не препятствовал развитию у них тяжелых форм коронавируса. Поэтому они не рекомендуют использование этого вещества в профилактических целях.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 05.05.20

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