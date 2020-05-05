Парижским кафе и ресторанам дадут возможность расшириться, чтоб принимать больше посетителей

Парижским кафе в рамках соблюдения норм дистанцирования и связанных с этим правилам рассадки клиентов разрешал удвоить свои площади. Это произойдет за счёт ррирезанияк заведениям общественных пространств – тротуаров, парковок. О новых мерах поддержки ресторанного бизнеса, пострадавшего от карантина по Covid-19, рассказала в газете le Parisien мэр Парижа Анн Идальго.

«Мы собираемся сделать так, чтобы кафе могли расширяться в общественных местах, чтобы иметь возможность работать в удовлетворительных санитарных условиях. И это до сентября. Целые улицы могут быть зарезервированы для них бесплатно», – отметила мэр.

Помимо расширения пространств кафе, баров и ресторанов, в рамках финансовой помощи по выходу из кризиса Идальго также анонсировала отмену для общепита некоторых налогов, в том числе платы за террасы и вывоз мусора.

Париж, Елена Васильева

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