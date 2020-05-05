10 процентов жителей Стокгольма заразились коронавирусом

Результаты исследования учёных стокгольмского Королевского технологического института (KTH) показали, что 10 процентов населения шведской столицы были заражены коронавирусом.

Ещё до Пасхи исследователи из KTH отправили 1000 тестов случайно выбранным жителям Большого Стокгольма. Назад было возвращено 550 образцов, из которых 446 были выполнены правильно.

Теперь результаты исследования проанализированы, и они показали, что около 10 процентов тестируемых были инфицированы Covid-19, сообщает портал «Стокгольм сейчас».

Исследователи уже разослали новую партию тестов тысяче жителей шведской столицы для проверки данных предыдущего тестирования. Таким образом можно будет увидеть, как распространялась инфекция по Стокгольму после пасхальных праздников.

«Нам очень нужна помощь общественности. Только с максимально возможным количеством тестов мы сможем получить истинную картину распространения инфекции, и это позволяет нам на практике вывить лучший метод тестирования максимально удобный для частного применения», – говорит Никлас Роксед, доцент KTH.

В Агентстве общественного здравоохранения Швеции ознакомитесь с результатами исследования.

«Мы внимательно изучили эти цифры, и мы не считаем необоснованным утверждение, что 10% стокгольмчан уже перенесли COVID-19. Эти цифры примерно соответствуют нашим собственным расчётам. Мы скоро опубликуем результаты национального тестирования, где мы собираем образцы крови каждую неделю, и тогда мы получим более качественный статистический анализ», – рассказала Карин Тегмарк-Виселл, директор департамента микробиологии Агентства общественного здравоохранения Швеции.

На сегодняшний день в Швеции от коронавируса скончалось 2 769 человек в следующих возрастных группах:

0-9: 1

10-19: 1

20-29: 6

30-39: 10

40-49: 27

50-59: 91

60-69: 210

70-79: 642

80-89: 1112

90+: 669.

Стокгольм, Елена Васильева

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