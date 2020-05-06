Продажи автомобилей в Великобритании упали на 97 процентов

Британский авторынок пережил свой худший месяц за последние 70 лет – из-за карантинных мер, связанных с коронавирусом, продажи новых автомобилей упали более чем на 97%.

По данным Общества производителей и продавцов автомобилей, в прошлом месяце частным покупателям, предприятиям и автопаркам было продано чуть более 4320 автомобилей, по сравнению с примерно 161 000 в апреле 2019 года. Промышленная ассоциация охарактеризовала снижение продаж как «самое крутое из современных времен», сообщает CNN.

Ежемесячный общий объем продаж является самым слабым с февраля 1946 года, когда в Великобритании было продано 4044 автомобиля, поскольку страна изо всех сил пыталась восстановить свои позиции сразу после Второй мировой войны.

Великобритания находится на карантине с конца марта, когда премьер-министр Борис Джонсон распорядился закрыть пабы, рестораны, театры, кинотеатры, торговые центры, спортивные залы и др., чтобы сдержать пандемию коронавируса.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 06.05.20

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