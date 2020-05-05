Великобритания вышла в лидеры Европы по смертности от коронавируса

Великобритания вышла в лидеры Европы по смертности от коронавирусной инфекции. Согласно официальной статистике, собранной во вторник, в стране зарегистрировано более 30 000 случаев смерти, связанных с Covid-19. Это вторая страна, наиболее пострадавшая от пандемии в мире после Соединенных Штатов.

Еженедельные данные различных региональных статистических агентств страны показывают баланс 32 313 смертей, из которых Covid-19 является предполагаемой причиной, указанной в свидетельстве о смерти, то есть смертность сейчас выше, чем в Италии. В последнем отчете Министерства здравоохранения Великобритании, который включает только случаи смерти в больнице и домах престарелых, фигурировало 28 734 умерших. В новую статистику добавили случаи смерти дома.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 05.05.20

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