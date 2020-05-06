В Германии в некоторых землях почти нет Covid-19 – найдено объяснение феномена

Минимальное количество людей, инфицированных новым типом коронавируса Sars-CoV-2, зарегистрировано в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания на севере Германии. Институт Роберта Коха утверждает, что на 100 000 жителей страны приходится всего 43 инфицированных, а ситуация в нескольких сотнях километров к западу диаметрально отличается. Гамбург сообщает о 251 инфицированном человеке на 100 000 жителей – то есть почти в шесть раз больше. Пандемия также не затронула Тюрингию и Саксонию-Анхальт.

Профессор Хайо Зееб из Института Лейбница в Бремене попытался объяснить происходящее немецкому порталу Tagesschau.de. Он утверждает, что в Германии, очень быстро отреагировали на распространение Sars-CoV-2 и так же быстро приняли меры.

Профессор Зееб напомнил, что, например, тюрингская Йена была первым немецким городом, который принял решение об обязательном ношении маски в местах общего пользования. В

случае с землёй Мекленбург-Передняя Померания также сыграло роль население – там живут в основном пожилые и не очень мобильные люди, они не ездили по горнолыжным курортам, где вспышка как раз проявилась наиболее сильно. «Кроме того, там плотность населения ниже, чем в других землях. Люди в основном живут в сельской местности в небольших деревнях», – говорит профессор. Кроме того, там почти не бывает туристов.

Диаметрально противоположный пример – Северный Рейн-Вестфалия и другие районы, популярные у отдыхающих, туда по факту массово и осуществлялся завоз и распространение инфекций. Свидетельством этому факту является, например, район Хайнсберг, который был одним из наиболее пострадавших в земле Северный Рейн-Вестфалия – там карнавал способствовал распространению Covid-19.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 06.05.20

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