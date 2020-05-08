Макрон отметил 75-летие победы во Второй мировой в компании Олланда и Саркози

Нетипично и необычно прошло сегодня в Париже традиционное отмечаете Дня завершения Второй мировой войны. В связи с пандемией коронавируса все официальные мероприятия у Триумфальной арки и на Елисейских полях были отменены. В торжественной церемонии возложения венка к вечному огню у Триумфальной арки принимали участие только несколько человек, включая военных генералов, президента страны Эммануэля Макрона и двух бывших глав Пятой республики – Николя Саркози и Франсуа Олланда.

«Для Николя Саркози было непостижимо не быть там сегодня утром, это республиканская традиция, она приобретает еще большее значение в тот период, который мы переживаем», – заверяет его окружение. И предупреждает: в приходе Саркози не стоит искать никакого политического подтекста.

Со стороны Франсуа Олланда так же подчеркивается, что «это важный момент для государства, и не стоит искать в нем политического знака», сообщает bfmtv.com.

Напомним, 20 апреля Министерство вооруженных сил Франции объявило, что празднования 75-летия Победы 8 мая будут проходить «в ограниченном формате» и будут закрыты для общественности, чтобы избежать массового заражения Covid-19.

Париж, Елена Васильева

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