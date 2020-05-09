У больных Covid-19 на седьмые сутки может внезапно развиться осложнение

хПоведение коронавируса SARS-CoV-2 является большой загадкой для врачей. До сих пор они не могут понять, почему у многих пациентов, инфицированных новым типом коронавируса, состояние которого было стабильным, оно резко ухудшается на седьмой день. Зараженные внезапно вступают в опасную для жизни фазу развития болезни, пишет сайт novinky.cz со ссылкой на медицинскую статистику.

Многие врачи констатируют: резкое изменение наступает на седьмой день. «В конце первой недели болезни они находятся в стабильном состоянии, и внезапно в их теле появляется чрезвычайно сильная воспалительная реакция, которая распространяется по всему телу», – сказал The Guardian пневмолог Дэвид Дарли из больницы Святой Марии в Сиднее.

Пациенты за очень короткое время получают легочную недостаточность, диагностируется падение артериального давления, отказывают другие органы, в том числе почки, образуются тромбы.

«У пациентов, зараженных коронавирусом нового типа, существует очень специфический набор стадий заболевания. По какой-то причине нам пока неизвестно, но не все проходят эти этапы», – сообщил Дарли.

Врачи отметили, что пожилые мужчины с диабетом, высоким кровяным давлением или сердечно-сосудистыми заболеваниями особенно подвержены риску тяжелого течения ковидавируса, но даже в этом случае нельзя говорить о каким-то стопроцентном правиле.

До сих пор нет способа узнать, у каких пациентов ожидается более серьезное течение заболевания. Врачи надеются, что тщательный мониторинг биомаркеров может помочь им. Это измеримый показатель конкретного биологического состояния.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 08.05.20

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