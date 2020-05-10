В Швейцарии прошли митинги против карантина

В Швейцарии сотни людей вышли на митинги против карантина, связанного с пандемией Covid-19. В минувшую субботу они пришли, в частности, к зданию парламента в Берне и других швейцарских городах, сообщает информационное агентство Keystone-ATS.

Швейцария, в которой зарегистрировано более 1500 смертей и 30 тысяч инфицированных коронавирусом нового типа, начала постепенно снимать карантин. В частности, две недели назад было решено открыть парикмахерские и цветочные лавки. С будущего понедельника школы, рестораны, музеи и книжные магазины тоже смогут работать, но с соблюдением конкретных условий безопасности и дистанцирования.

Протестовавшие же в субботу люди считают, что действующие ограничения нарушают их права. Некоторые держали в руках плакаты, в которых говорилось, что «без мер сдерживания Швеция делает то же, что и Швейцария».

По данным ATS, в Цюрихе собралось от ста до 200 человек, а в Санкт-Галлене – около 80-ти.

Швейцария ввела карантин в середине марта, были щакрыты школы и все не жизненно важные предприятия. Так же в стране запрещены сборы численностью более 5 человек.

Берн, Елена Васильева

Берн. Другие новости 10.05.20

В Бергамо, где фиксировалась одна из тяжелейших вспышек Covid-19, снимают карантин. / У больных Covid-19 на седьмые сутки может внезапно развиться осложнение. / МИД ФРГ о попытках переписать историю Второй мировой войны: «Только Германия ответственна за начало войны и Холокост». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»