Богатые французы боятся бедности, а бедные – коронавируса

Французы боятся бедности и того, что заболеют коронавирусной инфекцией. Об этом говорит последнее иссследования настроений граждан, о котором пишет газета Le Parisien.

Исходя из него, 58 процентов французов считают, что самой большой угрозой для Франции является экономический кризис, спровоцированный пандемией коонавируса. Боятся эпидемии Covid-19 42 процента французов.

Из этого же опроса следует, что 65% французов предпочли бы, чтоб в стране действовали и дальше повышенные меры безопасности в части защиты здоровья граждан, даже если от этих мер страдают их кошельки. И только 35 процентов опрошенных настаивают на том, что с карантином надо заканчивать и как можно скорее выходить на работу, чтоб поднять экономику.

Полярность высказанных мнений социологи объясняют социальными и профессиональными различиями участников опроса. Так, состоятельные французы предпочитают быстрый выход из карантина – они хотят вернуться к нормальной жизни в 54 процентах случаев. В то же время среди самых бедных слоев населения – 73% опрошенных – превалирует мнение о том, что жёсткий карантин надо соблюдать и дальше, даже если это ухудшает экономическую ситуацию в стране.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 10.05.20

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