Несколько европейских стран планируют создать мини-Шенген

Министры иностранных дел Словакии, Чехии и Австрии обсуждают возможное смягчение ситуации на границах между этими странами. Об этом заявил в интервью словацкой Hospodářské noviny заместитель министра Словакии Мартин Клус. «Мы можем создать такой мини-Шенген», – отметил он.

По планам, так называемый мини-Шенген может заработать уже летом. Условием его создания является управление эпидемиологической ситуацией во всех странах, которые будут в него включены.

Отметим, что в Словакии относительно спокойная ситуация с пандемией. Выявлено 1457 заражённых, умерло 26 человек. Пока страна продолжает разрешать въезд на ее территорию только гражданам Словацкой Республики, имеющим постоянный или временный вид на жительство. Любой человек, который пересекает границы, обязан две недели провести в карантине.

Чтоб контролировать инфекцию, в Словакии думают над применением в быту в том числе браслетов для заключённых. Предполагается, что их будут носить инфицированные Covid-19.

Вена, Елена Васильева

Вена. Другие новости 10.05.20

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