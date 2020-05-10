В Швеции не рекомендуют носить маски всем подряд

Во многих странах ношение защитных масок стало обычным и иногда даже обязательным явлением, но в Швеции это всё ещё довольно необычное зрелище. По словам государственного эпидемиолога Андерса Тегнелла, существуют более эффективные способы предотвращения распространения инфекции. «Есть ряд причин, по которым мы считаем, что повсеместное ношение медицинских масок – это не очень хорошая идея», – заявил Андерс Тегнелл.

Андерс Тегнелл неоднократно заявлял, что лучшей мерой для предотвращения распространения инфекции является домашняя самоизоляция при появлении малейших симптомов, сообщает портал «Стокгольм сейчас».

В отличие от многих других стран Агентство общественного здравоохранения Швеции никогда не рекомендовало населению королевства использовать средства защиты дыхательных путей.

«Все доводы защитников ношения медицинских масок основываются на довольно небольшом и ограниченном исследовании из Гонконга, и это единственная научная работа, которая доказывает какой-либо положительный эффект», – говорит Андерс Тегнелл.

По утверждению Андерса Тегнелла, есть даже определённая опасность рекомендовать людям ношение медицинских масок. Такая мера может иметь отрицательный эффект, и распространение инфекции будет больше, чем если следовать директиве Агентства общественного здравоохранения Швеции по социальному дистанцированию.

«Я каждый день вижу людей, которые носят медицинские маски. И мне совершенно ясно, что они мучают себя. Совершенно очевидно, что они испытывают постоянное неудобство и это приводит к тому, что на их руках может быть больше инфекций, чем в любое другое время. Это лишь несколько из аспектов всего этого», – говорит Андерс Тегнелл.

Андерс Тегнелл, однако, признаёт, что медицинские маски могут обеспечить некоторую защиту от попадания капель изо рта. Но Агентство общественного здравоохранения отказывается рекомендовать людям использовать средства защиты полости рта или защитные прозрачные экраны-маски.

«Это обязанность персонала использовать медицинские маски в домах престарелых или в учреждениях здравоохранения. Эти люди обучены, они могут контролировать друг друга и делать это правильно. Совершенно другое дело, когда вы начинаете массово использовать маски в повседневной жизни, не имея представления о том, как это делать правильно», – подчеркнул Андерс Тегнелл.

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 10.05.20

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