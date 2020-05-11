После смягчения карантина в Германии начали расти показатели инфицирования коронавирусом

В Германии после частичной отмены карантина по коронавирусу начали расти показатели по новым инфицированиям. По оценкам Института Роберта Коха, уровень репродукции коронавируса в Германии вырос до критического значения и достиг 1,13. Это значит, что один больной заражает чуть более одного человека.

До субботы, когда начался процесс ослабления карантина, уровень воспроизводства инфекции в Германии был ниже 1, сообщили в институте.

Увеличение уровня воспроизводства указывает на рост числа инфекций по всей Германии через несколько дней после того, как канцлер Ангела Меркель объявила об ослаблении мер локализации.

Институт Роберта Коха уточняет, что увеличение темпов воспроизводства «заставляет очень внимательно следить за развитием событий в ближайшие дни».

По данным Университета Джона Хопкинса, в Германии зарегистрировано более 171 000 случаев заболевания коронавирусом, в том числе более 7500 случаев смерти. По первоначальным прогнозам немецких эпидемиологов, в стране от инфекции должны были скончаться от 60 до 200 тысяч человек, но эти показатели, к счастью, не были достигнуты.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 10.05.20

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