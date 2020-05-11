В Женеве за бесплатной едой выстроилась очередь в километр

В самом дорогом городе Швейцарии и втором по дороговизне в мире более тысячи человек выстроились в очередь, чтобы получить бесплатные продовольственные наборы. Люди остались без средств в сухествовпнию из-за пандемии коронавируса. В числе пострадавших – и легальные, и нелегальные мигранты, сообщает The Daily Mail.

Получатели бесплатной еды выстроились в очередь, хвост которой растянулся на километр. Чтоб занять место, некоторые приходили к пункту выдачи в пять утра.

В настоящее время в Швейцарии зарегистрировано 30 305 случаев заболевания коронавирусом и 1830 случаев смерти – это подсчеты Университета Джона Хопкинса.

Волонтеры из «Врачей без границ» поясняют: в первую очередь из-за пандемии пострадали люди, работавшие домработницами, занятые в сельском хозяйстве, на стройках, персонал отелей, кафе, ресторанов.

«В конце месяца мои карманы пусты. Мы должны оплатить счета, страховку и все остальное, – рассказала одна из получателей помощи Ингрид Берала, жительница Женевы из Никарагуа, работающая неполный рабочий день. – Это здорово, потому что есть еда на неделю, неделя облегчения ... Я не знаю, что будет в следующую неделю».

По данным благотворительной организации Caritas, в стране с населением около 8,6 млн человек 660 000 человек жили за чертой бедности в 2018 году. Сейчас ситуация, безусловно, изменилась в худшую сторону.

Швейцарский банк UBS подсчитал, что Женева является вторым самым дорогим городом мира для семьи из трех человек, уступая только Цюриху. Хотя средние доходы также высоки, это мало помогает людям, которые пытаются свести концы с концами.

Женева, Елена Васильева

Женева. Другие новости 11.05.20

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