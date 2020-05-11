В Риме утром произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,3 балла произошло сегодня в Риме и окрестностях. Толчки были зафиксированы в 5:03 утра в северо-восточной части провинции Рима.

По данным Национального института геофизики и вулканологии, землетрясение произошло на глубине в 10 км, эпицентр его располагался в 5 км от Фонте-Нуова и 11 км от столицы Италии.

Как сообщает агенство ansa.it, население было очень напугано происходящим, но данных о разрушениях и пострадавших пока нет. Спасатели осмотрели территории, попавшие в зону толчков, сообщили, что ничего критичного не произошло.

Сообщается, что Гвидонии, Монтечелио, Тиволи, Монтеротондо многие люди, во время землетрясения выбежали на улицы и ждали, когда толчки прекратятся на воздухе, несмотря на непогоду – наблюдался сильный ветер и дождь.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 11.05.20

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