Французы пытаются понять, почему в окрестностях Парижа сильно пахнет серой

Во Франции пытаются понять, почему в регионе Иль-де-Франс с вечера воскресенья явственно ощущается запах серы.
Лабораторные пробы были взяты в ночь на понедельник, после того, как в полицию пошли десятки звонков от французов, которые жаловались, что им нечем дышать.
Как сообщает bfmtv.com, рассматриваются две гипотезы: сероводородом пахнет с одного из очистных сооружений или облако двуокиси серы пришло из заграницы и надо понять, откуда и ее представляет ли все это опасности для людей и природы.
«Запах серы ощущается в нескольких департаментах, может быть, это связано с плохой погодой», – написали парижские спасатели ночью в Twitter.
В субботу вечером над районом Парижа разразились сильные грозы. Сильные дожди и сильные порывы ветра продолжались вплоть до понедельника.
Париж, Елена Васильева
Париж. Другие новости 11.05.20
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