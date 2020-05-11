Французы пытаются понять, почему в окрестностях Парижа сильно пахнет серой

Во Франции пытаются понять, почему в регионе Иль-де-Франс с вечера воскресенья явственно ощущается запах серы.

Лабораторные пробы были взяты в ночь на понедельник, после того, как в полицию пошли десятки звонков от французов, которые жаловались, что им нечем дышать.

Как сообщает bfmtv.com, рассматриваются две гипотезы: сероводородом пахнет с одного из очистных сооружений или облако двуокиси серы пришло из заграницы и надо понять, откуда и ее представляет ли все это опасности для людей и природы.

«Запах серы ощущается в нескольких департаментах, может быть, это связано с плохой погодой», – написали парижские спасатели ночью в Twitter.

В субботу вечером над районом Парижа разразились сильные грозы. Сильные дожди и сильные порывы ветра продолжались вплоть до понедельника.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 11.05.20

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